Молодежь против СПИДа

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 6 июня в колледже экономики города Коканда состоялся семинар на тему "Мы против СПИДа". Мероприятие было организовано по инициативе городского Кенгаша ОДМ "Камолот".

Цель семинара заключалась в пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, предоставлении информации о СПИД и ВИЧ. В нем участвовали представители ОДМ "Камолот", врачи, студенты колледжа и их преподаватели.

Докладчики, ознакомив участников семинара с историей возникновения СПИД и ВИЧ, разъяснили пути распространения указанных болезней.

Также они рассказали студентам об этапах развития СПИД и ВИЧ, предоставив информацию о симптомах этих болезней. Далее были освещены пути сохранения от заражения СПИД и ВИЧ.

В ходе мероприятия использованы интерактивные методы, что вызвало большой интерес участников. Цель проведения семинара разъяснена доступным для молодежи языком, и она сразу широко обсуждалась в коллективе участников семинара.

В процессе семинара были подняты вопросы продолжения усиленной пропаганды здорового образа жизни, а также соблюдения правил гигиены со стороны молодежи.

УЗИНФОРМ