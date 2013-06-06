Узбекистан и Казахстан провели 13-е заседание МПК

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с первым вице-премьером – министром финансов Рустамом Азимовым посетила Астану, где 3-4 июня приняла участие в 13-м заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан.

Казахстанскую часть комиссии возглавил первый вице-премьер – министр регионального развития Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев.

На заседании рассмотрен широкий спектр вопросов узбекско-казахстанского взаимодействия, включая состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, развитие отношений в сфере транспорта, а также дальнейшего расширения договорно-правовой базы.

Сторонами дана высокая оценка текущему состоянию торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, которое характеризуется устойчивым и динамичным развитием.

По итогам встречи подписан Протокол заседания, в котором зафиксирована договорённость о дальнейшем укреплении и расширении многопланового сотрудничества в различных сферах и направлениях.

Предыдущее заседание комиссии МПК между Узбекистаном и Казахстаном состоялось 29 ноября 2012 года в городе Ташкенте.

По данным МВЭСИТ Узбекистана, в настоящее время в Республике Узбекистан функционируют 177 предприятий с участием казахского капитала, в том числе 149 СП и 28 предприятий со 100%-м иностранным капиталом. На территории РК действуют 125 предприятий, созданных при участии резидентов Республики Узбекистан. Двусторонний товарооборот в 2012 году превысил $2,75 млрд., что на 9,6% больше предыдущего года.

По данным таможенной статистики РК, двусторонний товарооборот по итогам 2012 год составил $2,16 млрд. (рост 10,8%). В январе-марте 2013 года объем товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном составил $419 млн.

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