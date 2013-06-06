Узбекистан посетила бизнес-делегация ОАЭ

ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Дубая Абдул Рахмоном Саифом ал-Гураиром посетила на этой неделе Республику Узбекистан.

Делегация представлена руководителями и представителями частных инвестиционных компаний, свободных индустриальных зон, промышленных парков, компаний, занятых в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, автомобильной отраслях, недвижимости, строительства, информационных и коммуникационных технологий.

Цель визита – развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между деловыми кругами Узбекистана и ОАЭ. В рамках визита в столичном отеле "International Hotel Tashkent" состоялся бизнес-форум и кооперационная биржа между предпринимателями двух стран.

Как отмечалось в ходе мероприятий, приоритетными задачами в перспективе являются вопросы экспорта готовой продукции Узбекистана на рынки Объединенных Арабских Эмиратов и дальнейшее расширение инвестиционного сотрудничества.

По данным ТПП Узбекистана, на сегодняшний день между Узбекистаном и ОАЭ подписано 28 межправительственных и межведомственных документов. Двусторонний товарооборот по итогам 2012 года составил $188,6 млн.

Узбекистан в основном экспортирует в ОАЭ хлопок-волокно, шелк, сельхозпродукты и услуги (пассажирские и грузовые авиаперевозки, туризм). Основные статьи импорта из ОАЭ – механическое и электрическое оборудование, кофе, чай, мебель, пластмассовые и каучуковые изделия, транспортные средства, продовольственные товары, одежда и спортивное оборудование.

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