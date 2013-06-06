



Сборная Узбекистана поднялась на 58-место в рейтинге FIFA



НОВОСТИ В МИРЕ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) 6 июня обновила консолидированный рейтинг национальных сборных команд мира по футболу. В новом рейтинге сборная Узбекистана улучшила свое положение сразу на 8 позиций и заняла 58-е место, имея в своем активе 550 очков. Напомним, в предыдущей табели о рангах национальная сборная занимала 66-ю строчку (с 521 баллом). Среди стран Азиатского континента команда Узбекистана вышла на 4-е место, пропустив вперед сборные Японии, Южной Кореи и Австралии. Пятерка сильнейших футбольных стран мира: Испания, Германия, Аргентина, Хорватия и Нидерланды. Следующее обновление мирового рейтинга FIFA произойдет 4 июля. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи