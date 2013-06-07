Владыка Викентий освятил ферганский дом престарелых

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня после утренней службы в ферганском храме Сергия Радонежского глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь) вместе с настоятелем церкви отцом Владиславом (Чеченовым) и другими представителями епархии посетил ферганский дом престарелых и инвалидов "Саховат".

Здесь владыка встретился с одинокими православными, которые рассказали о своей нелегкой жизни, сообщили о том, какое внимание и поддержку оказывает им ферганская церковь.

- Каждую среду, ровно в 16.30 к нам приходит катехизатор Иоанн (Волков), - рассказала владыке живущая в доме престарелых Ольга Добрынчинко. – Он помогает нам, обучает православию, как правильно молиться.

- Да и сам батюшка Владислав (Чеченов) вместе с дьяконом Павлом (Сухомлиным) также часто приходят к нам в гости, приносят подарки, морально и материально поддерживают нас, - поддержал соседку Игорь Корнейчук.

После освещения молельной комнаты владыка поговорил с заместителем директора дома "Саховат" Адхмом Нумонжоновым. Последний рассказал митрополиту, что из 125 проживающих здесь больных подавляющее большинство славянской или татарской национальности. Кроме православной молельной комнаты, здесь есть также место, где совершают свои религиозные обряды мусульмане.

После этого владыка отправился на вечернюю службу в кувасайский храм Иоанна Кронштадтского.

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