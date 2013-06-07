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Президент Узбекистана поздравил участников "Универсиады-2013"
07.06.2013 15:16

ТАШКЕНТ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил приветственное обращение участникам спортивных игр "Универсиада-2013", который стартовали 6 июня в Бухаре.

Глава государства искренне поздравил с открытием игр представителей молодого поколения страны, вступающих в самостоятельную жизнь с большими надеждами и устремлениями. "Проведение на священной земле древней и вечно молодой Бухары этого праздника молодости, красоты и спорта, привлекающего внимание всех поклонников спорта, миллионов юношей и девушек, всего нашего народа, придает нынешнему торжеству глубокий смысл и особый, приподнятый настрой".

Как отметил Президент, в отборочных этапах Универсиады участвовали около 138 тысяч студентов, из которых на финишную прямую вышли 1020 юношей и девушек, что говорит о масштабности и остроте борьбы на этих соревнованиях, проводимых каждые 3 года.

Для организации 6-й Универсиады на высоком уровне, только в Бухаре возведены десятки спортивных дворцов и комплексов, выполнен большой объем работы по строительству, реконструкции и благоустройству. Общая сумма затраченных средств – около 93,5 млрд. сумов.

По словам Ислама Каримова, все это направлено, прежде всего, на достижение таких великих целей, как воспитание детей физически здоровыми, духовно зрелыми, гармонично развитыми личностями, готовыми на равных состязаться со сверстниками из развитых государств, словом, делается все для того, чтобы молодежь страны поистине стала надежной опорой народа, родного Узбекистана, решающей силой на пути к намеченным рубежам.

"Именно Универсиада стала взлетной площадкой для таких победителей и призеров самых престижных международных состязаний, как Ришод Собиров, Аббос Атоев, Рустам Касымджанов, Акгуль Аманмурадова, Светлана Радзивиль, Севара Кадырова, Денис Истомин, Саида Искандерова, Вадим Меньков, Дильшод Мансуров, являющихся сегодня гордостью узбекского спорта", – напомнил Президент. Он пожелал всем участникам игр стать последователями и преемниками этих признанных мастеров спорта и в будущем так же высоко поднимать флаг родного Узбекистана на мировых спортивных аренах.

В заключение Ислам Каримов выразил искреннюю благодарность строителям и инженерам, государственным, общественным и спонсорским организациям, трудолюбивым и гостеприимным жителям Бухары, всем тем, кто возвел прекрасные, самые современные спортивные комплексы.

УЗИНФОРМ

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