Духовность - направляющая сила для молодежи

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. 6 июня на такую тему в колледже культуры и искусства города Навои прошел семинар, в работе которого приняли участие представители областного и городского отделов духовного просветительства, управления среднеспециального профессионального образования, общественного движения молодежи "Камолот", ответственные работники по вопросам духовности предприятий, организаций и образовательных учреждений.

С вступительным словом работу семинара открыл начальник управления среднеспециального профессионального образования Лочин Облокулов, который подчеркнул значение духовности в завоевании независимости и ее роль в воспитании молодого поколения.

Участники семинара ознакомились и обсудили выступления председателя областного Кенгаша ОДМ "Камолот" Нурбека Улугбердиева "Высокодуховная молодежь – будущее страны", главного специалиста областного благотворительного фонда "Махалла" Раъно Шербутаевой "Роль махалли в воспитании молодежи", заместителя директора колледжа культуры и искусства Фотимы Хикматовой " Повышение эффективности духовно-просветительской работы по месту жительства учащихся профессиональных колледжей".

В заключение на концерте, организованном учащимися колледжа, прозвучали песни и мелодии на патриотические темы.

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