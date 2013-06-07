Семинар по вопросам бизнеса для детей с ограниченными возможностями

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. 6 июня в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями Пайарикского района Самаркандской области состоялось мероприятие на тему "Удобства и успехи предпринимательства".

Мероприятие было организовано по инициативе управления международного благотворительного фонда "Олтин мерос". Его цель заключалась в повышении правовых, экономических знаний и навыков детей-инвалидов, желающих заняться частной предпринимательской деятельностью.

В ходе семинара также, выступили специалисты фонда "Олтин мерос", которые в своих выступлениях разъяснили участникам мероприятия пути создания своего дела и его развития. Рассмотрены перспективы обучения детей производству сувенирных изделий для туристической отрасли, шитью национальных костюмов, гончарству, изготовлению ковров, вышиванию, золотошвейному делу.

В процессе семинара также рассмотрены вопросы обеспечения занятости детей с ограниченными возможностями и оказания им помощи в получении льготных кредитов.

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