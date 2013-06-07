В Намангане обсудили содружество культур

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. Прошедшая в четверг в НамГУ республиканская научно-практическая конференция "Содружество языков – содружество культур" ярко высветила взаимосвязь между двумя этими понятиями, взаимопроникновение культур Запада и Востока.

Открыл форум ученых, приехавших в Наманган со всей страны, проректор Наманганского госуниверситета, доцент, кандидат педагогических наук Сафибулло Абдуллаев. Он зачитал приветствие участникам ректора университета доктора юридических наук Йулдашали Рахимова.

После короткой официальной церемонии началась основная его часть – чтение докладов и дискуссия.

Гость конференции, действительный член Российской академии педагогических и социальных наук Давлятбек Саъдуллаев, передав участникам форума добрые пожелания от посла России в Узбекистане господина Тюрденева, в своем докладе подробно остановился на механизмах обеспечения диалога культур. Он подчеркнул важность формирования языковой личности, связь изучаемого языка с культурой и наукой. "Язык – это не только учебный предмет, это в первую очередь образовательный предмет", – отметил господин Саъдуллаев.

Новоиспеченный лауреат Международного Пушкинского конкурса заслуженный доцент НамГУ Фарид Габдулхаков посвятил свой доклад проблемам изучения русского языка как иностранного. Он отметил встречающийся часто парадокс, когда представитель неславянского народа куда лучше знаком с грамматическими и прочими правилами русского языка, чему большое внимание уделяется в школах, но практически не говорит на этом языке. Привел Фарид Ахунович и данные проведенного им опроса среди педагогов-русистов в национальных школах. Из 2000 респондентов только шестеро изучили русский язык благодаря учителю. Все остальные овладели языком Пушкина либо вследствие службы в армии, нахождению в соответствующей языковой среде, Интернету... Поэтому нам надо кардинально менять подход к изучению русского языка, резюмировал докладчик.

После пленарного заседания участники работали в секциях по разным профилям обсуждаемой темы. Доцент самаркандского госуниверситета Рубен Назярьян дал наманганским студентам-филологам блестящий мастер-класс по изучению "Евгения Онегина". Как выяснилось, мало кто из современной молодежи до конца понимает строки классического произведения. Не хватает новому поколению и общих знаний, и желания вдумываться во всем вроде бы известные строчки. Однако за ними стоит глубокий смысл, обратил внимание ребят Рубен Гамлетович. Думаю, что многие из них вечером вновь взяли в руки томик великого поэта, чтобы последовать совету маститого ученого.

Итоги работы конференции найдут свое отражение в научном сборнике, где будут опубликованы доклады, прозвучавшие как на пленарном заседании, так и во всех трех секциях.

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