В Намангане определили лучших юных предпринимателей

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. Настоящей школой проверки навыков предпринимательства стал ежегодный конкурс для студентов колледжей и лицеев "Ишбилармон талаба" ("Студент-бизнесмен"), проводимый областным советом Либерально-демократической партии.

В четверг завершился областной этап соревнования, в котором участвовало около 40 победителей районных отборочных туров.

Юношам и девушкам предстояло не только представить бизнес-проекты, изделия, но и защитить их достоинства, показать свои знания законодательства республики о бизнесе и малом предпринимательстве. В программу конкурса также входило тестирование по русскому, английскому и другим языкам, испытание деловых качеств молодых людей. Оценивалась и общественная активность конкурсантов, в особенности обращалось внимание на участие их в деятельности Либерально-демократической партии Узбекистана.

Жюри, составленное из членов областного совета ЛДП, регионального управления Торгово-промышленной палаты, депутатов от ЛДП, представителей областного управления среднеспециального образования, отделения ОДМ "Камолот", назвало лауреатами конкурса разделивших три первых места Файзулло Мурадова (Чартакский медколледж), Хуршиду Рахманову (Уйчинский экономический колледж) и Муштарийбегим Шарифжанову (Учкруганский педколледж).

Они поедут на республиканский этап, который состоится в июле этого года.

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