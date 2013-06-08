Семья – опора общества

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. 7 июня в махаллинском сходе граждан "Серсав" Тайлокского района Самаркандской области состоялось мероприятие на тему "Крепкое общество – крепкое государство".

Организатором мероприятия выступил районный хокимият, при содействии местных Кенгашей политических партий. Цель встречи заключалась в укреплении института семьи.

В мероприятии участвовали представители фонда "Махалла", ОДМ "Камолот", районного Комитета женщин, культурно-просветительского центра, активисты партий.

Участники мероприятия отметили, что на территории махаллинского схода есть образцовые семьи, а также молодые семьи, которые являются гордостью махалли.

Было отмечено, что в махаллинском сходе граждан целенаправленно выполняется государственная программа "Год благополучия и процветания", примером чему можно привести строительные и озеленительные работы на предприятиях, учреждениях и организациях.

В процессе мероприятия его участники обменялись мнениями по поводу повышения эффективности пропаганды среди молодых семей здорового образа жизни.

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