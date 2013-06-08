Ислам Каримов поздравил премьер-министра Пакистана

ТАШКЕНТ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Наваза Шарифа, в которой поздравил его с избранием на должность премьер-министра Исламской Республики Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, на состоявшихся в мае в Пакистане парламентских выборах победу одержала "Пакистанская мусульманская лига" Наваза Шарифа. 5 июня парламент избрал его в качестве нового премьер-министра страны. Н.Шариф возглавил пакистанское правительство уже в третий раз.

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