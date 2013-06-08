Президент Узбекистана поздравил главу Португалии

ТАШКЕНТ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Португальской Республики Анибала Антонио Кавако Силве, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем Португалии. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День Португалии отмечается 10 июня, в день смерти великого португальского поэта Луиса Камоэнса в 1580 году. С того же года Португалия на 60 лет стала частью Испании.

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