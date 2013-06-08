В Ташкенте отметили День русского языка

ТАШКЕНТ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. 6 июня в Ташкенте прошли мероприятия, посвященные Дню русского языка, который отмечается в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Празднование началось с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику А.С.Пушкину в Ташкенте. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Владимир Тюрденев, глава Представительства Россотрудничества в Узбекистане Валерий Кайер, председатель Республиканского интернационального культурного центра Насреддин Мухаммадиев, народный поэт Абдула Арипов, представители творческой интеллигенции России и Узбекистана.

Приветствуя собравшихся, В.Тюрденев отметил, что имя А.С.Пушкина известно практически во всех уголках мира. "Русский язык – это, прежде всего, Пушкинский язык, который следует развивать, обогащать и передавать нашим потомкам", – сказал он.

От имени Росструдничества присутствующих поздравил с праздником В.Кайер. Он зачитал приветствие руководителя Россотрудничества Константина Косачева.

Во второй половине дня в здании представительства Россотрудничества в Узбекистане состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие заслуженный артист России, артист Московской филармонии Юрий Дубов, начальник театрального отдела Министерства культуры РФ Евгения Кичигина и представитель концертного объединения Москвы Екатерина Карпова. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Узбекистана и РФ по проведению культурно-массовых мероприятий.

Празднование Дня русского языка продолжилось вечером в административном центре Ташкентской и Узбекистанской Епархии, где состоялся литературный концерт Юрия Дубова "Театр звучащего слова". Он представил зрителям свою программу "Александр Пушкин "Повести Белкина", которая входит в "золотой фонд" репертуара литературной дирекции.

Выступление московского артиста стало замечательным подарком для зрителей.

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