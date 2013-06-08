Парламент Узбекистана принял ряд законопроектов

ТАШКЕНТ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. Ряд законопроектов во втором чтении был рассмотрен и принят депутатами 6 июня на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Одним из обсужденных документов стал проект Закона "О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан". Законопроект разработан в целях дальнейшего укрепления прав и законных интересов субъектов предпринимательства и либерализации мер ответственности, применяемых к ним, кардинального улучшения делового климата, ускоренного развития малого бизнеса и частного предпринимательства.

Документом вносятся поправки в законы "О бухгалтерском учете", "О стандартизации", "О сертификации продукции и услуг", "О биржах и биржевой деятельности", "О защите прав потребителей", в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, в Хозяйственный процессуальный, Таможенный, Налоговый кодексы и другие законодательные акты страны.

В частности, предусматривается отмена для юридических лиц финансовых санкций, не связанных с исчислением налогов и других обязательных платежей, с одновременным увеличением в два раза мер административной ответственности должностных лиц хозяйствующих субъектов за повторное правонарушение, а также ограничение предельного срока таможенного контроля тремя годами, а также запрещение доначисления таможенных платежей по истечении одного года с момента таможенной очистки товаров.

Законопроектом вводится также более справедливый порядок, согласно которому ответственность за нарушение законодательства несут конкретные виновные должностные лица, а не вся организация. Это позволит субъектам предпринимательства избегать лишних расходов в виде штрафов по вине должностных лиц организации, тем самым защищает права собственников. При этом ужесточается ответственность должностных лиц и сохраняются другие меры правового воздействия на юридических лиц (приостановление, прекращение деятельности, лицензии и т.д.).

Депутаты обсудили проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации". Документ предусматривает введение одноступенчатой системы послевузовского образования с защитой и присуждением ученой степени доктора наук в соответствии с общепринятыми международными требованиями и стандартами.

В этой связи в законопроекте предлагается исключить из Трудового и Жилищного кодексов Республики Узбекистан, законов "О государственном пенсионном обеспечении граждан", "Об образовании", а также Национальной программы по подготовке кадров понятие "аспирантура", а понятие "докторантура" заменить на "институт старших научных сотрудников-соискателей", "ученые степени" – на "ученая степень".

На заседании был рассмотрен законопроект "Об оценке соответствия". Документ направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья человека, имущества юридических, физических лиц и государства, охрану окружающей природной среды, удостоверение соответствия продукции, производственных процессов, услуг, систем менеджмента, персонала требованиям нормативно-правовых актов, а также повышение конкурентоспособности продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках, участие в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле, устранение технических барьеров в торговле.

Все рассмотренные законопроектов после всестороннего обсуждения были приняты Законодательной палатой.

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