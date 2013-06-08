Навоийские борцы вернулись с медалями

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. В завершившемся республиканском турнире "Олимпийские надежды" по греко-римской борьбе среди подростков 2000-2001 годов рождения, который проходил в течение трех дней в спортивном зале республиканского колледжа олимпийского резерва города Ташкента, в 11 весовых категориях приняли участие около 300 спортсменов из столицы Узбекистана, областей и Республики Каракалпакстан.

Выступавшие в составе сборной команды Навоийской области Шахзод Шокиров и Элбек Эргашев стали обладателями золотых медалей. Также достойный вклад в копилку сборной внесли навойцы Хасан Шарипов, Сухроб Мардонов, Мухаммадали Сайдуллаев и другие борцы. Всего команда Навоийской области завоевала 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей.

По итогам турнира в общекомандном зачете навоийцы стали первыми, на втором месте команда города Ташкента и на третьем месте спортсмены города Самарканда.

- Завоеванная золотая медаль, - говорит победитель турнира Шахзод Шокиров,- дала мне новые силы и ответственность. - Буду стараться с достоинством защищать честь области и на предстоящих международных соревнованиях.

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