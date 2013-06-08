В Ташкенте отметили День рождения Александра Пушкина

ТАШКЕНТ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. 6 июня более 50 любителей творчества великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, среди которых были учащиеся профессиональных колледжей, пенсионеры, поэты и писатели, собрались возле памятника поэту в Ташкенте, чтобы отметить его День рождения.

Мероприятие состояло из двух частей: воспоминание, а также чтение поэм и стихотворений.

Ценители творчества А.С.Пушкина читали стихи, делились интересными фактами из биографии и жизни поэта.

Учащиеся колледжа читали стихотворения на русском и узбекском языке, внимательно рассматривали новые книги произведений Александра Сергеевича в миниатюре, а также сувенирные тарелки с изображениями его старшей и младшей дочери.

Гостями мероприятия стали представители музея имени А.С.Пушкина в Ташкенте, заслуженный учитель Ташкентского суворовского военного училища и другие.

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