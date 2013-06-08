



В столице состоялся концерт активистов "Келажак овози"



ТАШКЕНТ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. В столичном Дворце творчества молодежи 6 июня прошел концерт, организованный активистами ЦМИ "Келажак овози". Участниками вечера стали учащиеся Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени Успенского, победители грантовых программ "Мехр нури", активисты ЦМИ "Келажак овози" и студенты Ташкентской государственной консерватории. В программу вечера вошли произведения П.И. Чайковского, этюд С.В. Рахманинова, 2-й квартет Гайдна, ария Пуччини, Г.Ф.Генделя и других известных классиков. Более 12 музыкальных произведений и инструментальных композиций могли услышать более 200 присутствующих. Особое впечатление на зрителей произвели выступление, посвященное Майклу Джексону и композиция "What a Wonderful World" Луи Армстронга. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи