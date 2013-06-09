Православная молодежь Бухары совершила первое паломничество

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. Православная молодежь храма Архангела Божия Михаила города Бухары вчера посетила святой источник Иова Многострадального. Это паломничество стало первым со дня открытия при храме молодежного отдела.

Поездке предшествовала Божественная Литургия, на которой верующие почтили память Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. По прибытии к святыне паломники во главе с настоятелем храма иереем Леонидом (Петровым) прочитали Акафист Иову Многострадальному и испили воды из источника, освященного еще во времена Ветхого Завета молитвой этого пророка.

По одной из легенд, пророк проходил через земли современной Бухары, где стояла сильная засуха. Жители, узнав о праведности Иова, попросили его о помощи. Тогда он взмолился Богу и ударил посохом оземь. По молитве святого на этом месте забил источник, который сохранился до наших дней и носит название Чашма Аюб, т.е. "Источник Иова".

Как объяснил молодым паломникам отец Леонид, вполне вероятно, что эта история имела место быть. Бухара - очень древний город с довольно богатой историей. Безусловно, и в доисламский период здесь существовала цивилизация, слава о которой ходила во всех концах земли.

Отметим, что молодежный отдел при храме был создан 1 февраля текущего года. В данное время в него входят 25 человек. Под руководством Ирины Наплёновой и Анастасии Сагитовой молодые люди занимаются благоустройством территории, участвуют в работе социального отдела в качестве волонтеров и т.д.

Как сказал отец Леонид, подобные поездки по древним и святым местам Узбекистана планируется совершать на регулярной основе.

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