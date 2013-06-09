Молодежь – надежда Родины

Молодежь – надежда Родины09.06.2013 11:26
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 8 июня в сельском сходе граждан "Далмун" Бувайдинского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Гармоничная молодежь – будущее благоустроенной Родины".
Цель организованного районным Комитетом женщин мероприятия заключалась в привлечении молодежи к социально-экономической активности.
В нем приняли участие представители сельского схода граждан, ОДМ "Камолот", фонда "Махалля", культурно-просветительского центра, молодежных крыльев политических партий.
В ходе мероприятия представителям молодежи рассказано об осуществляемой политике в Узбекистане по поддержке молодежи. Отмечено, что в настоящее время молодежь обладает многими возможностями показать себя в разных направлениях. Только продвинутая и инициативная молодежь может внести свой вклад в развитие страны.
В процессе мероприятия также обсуждена роль молодежных крыльев политических партий в оказании поддержки молодежи при реализации ее инициативы.
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