В целях укрепления семей

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 8 июня в городе Кувасае состоялся семинар–тренинг на тему "Повышение репродуктивного здоровья населения, предупреждение ранних и родственных браков", организованный по инициативе городского медицинского объединения.

В нем приняли участие сотрудники ЗАГС, работники сферы здравоохранения, имам-хатибы, представители Комитета женщин и др.

В ходе мероприятия его участникам рассказано о плачевных последствиях ранних и родственных браков, в электронной презентации продемонстрированы фотографии детей-инвалидов, родившихся в результате ранних или родственных браков.

Также присутствующие проинформированы о нормативно-правовом акте, по которому медицинский осмотр лиц, заключающих бракосочетание, должен проводиться бесплатно.

В продолжение обсуждения темы семинара его участники затронули вопросы законодательных основ бракосочетания и установленных возрастных цензов для заключения брачного контракта.

УЗИНФОРМ