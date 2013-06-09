В Узбекистане приняты законы о борьбе с ВИЧ и кражей энергоресурсов

ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 7 июня, во второй день заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан депутаты рассмотрели и приняли два законопроекта во втором чтении.

Первый документ – проекта закона "О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)" направлен на дальнейшее совершенствование регулирования этой сферы в соответствии с накопленным отечественным и зарубежным опытом.

В него включены важные нормы по регулированию правовых отношений и определена государственная политика в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Отдельными нормами устанавливается порядок прохождения медицинского освидетельствования. В законопроекте определена государственная политика в этой сфере, устанавливаются полномочия Кабинета Министров, Министерства здравоохранения, органов государственной власти на местах в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Депутаты также рассмотрели проект закона об ответственности (в том числе уголовной) за совершение кражи путем несанкционированного подключения к нефтепроводам, газопроводам, а также их повреждение и приведение в негодность.

Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью совершенствования уголовно-правовой базы, регламентирующей сферу противодействия хищениям из трубопроводов. В нормах проекта закона предусмотрено усиление санкций уголовной и административной ответственности.

Документом предусматривается соответствующая ответственность за самовольное подключение к электрическим, тепловым, газовым сетям с целью незаконного (безучетного) пользования электрической и тепловой энергией, природным газом, умышленную порчу приборов учета или вмешательство в приборы учета извне с целью изменения их показателей.

Депутаты подчеркнули важность дальнейшего совершенствования правовой базы реформ, проводимых в различных сферах жизни общества, а также практической реализации задач, поставленных Президентом Республики Узбекистан на нынешнем этапе развития страны.

На заседании были рассмотрены и другие вопросы, относящиеся к компетенции Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

УЗИНФОРМ