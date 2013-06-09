В Ангрене наладят производство медных труб по китайской технологии

ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Постановление Кабинета Министров "О мерах по реализации инвестиционного проекта "Организация производства медных труб различных диаметров на территории СИЗ "Ангрен" (№146 от 29 мая 2013 года).

Решение принято в целях более углубленной переработки медного сырья и организации производства готовой конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках продукции с высокой добавленной стоимостью, пользующейся устойчивым спросом в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Как отмечается в документе, в рамках реализации инвестиционного проекта "Организация производства медных труб различных диаметров на территории СИЗ "Ангрен" разработано технико-экономическое обоснование проекта с объемом капитальных вложений в размере, эквивалентном $35,48 млн., и в установленном порядке проведена его экспертиза в уполномоченных органах.

Инвестиционный проект будет профинансирован за счет собственных средств ОАО "Алмалыкский ГМК" ($10,28 млн.), включая средства специальных инвестиционных счетов, а также двух кредитов АКИБ "Ипотека банк" ($12,27 млн. и $12,93 млн.).

В рамках проекта заключены контракты с компаниями:

"Jiangsu Xingrong High Tech Co., Ltd" (КНР) – на поставку и сборку технологического оборудования, шефмонтаж и выполнение пусконаладочных работ общей стоимостью $9,67 млн.;

ИП ООО "TOSHELECTROAPPARAT" – на изготовление и поставку электротехнического оборудования с выполнением проектных, строительных, монтажных, пусконаладочных работ на условиях "под ключ" общей стоимостью, эквивалентной $3,79 млн.;

"SAM Building Contracting LLC" (ОАЭ) – на поставку металлических и стеновых конструкций производственного здания, оборудования для него, монтаж и выполнение пусконаладочных работ на условиях "под ключ" общей стоимостью $5,57 млн.

В соответствии с постановлением, на базе имущественного комплекса, образованного в результате реализации инвестиционного проекта создается унитарное предприятие "Ангренский трубный завод" со статусом самостоятельного юридического лица. Уставный фонд вновь создаваемого предприятия будет сформирован за счет передачи ему созданного имущественного комплекса и наделения первоначальными оборотными средствами со стороны ОАО "Алмалыкский ГМК".

Сроком ввода объекта в эксплуатацию установлен 4-й квартал 2013 года.

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