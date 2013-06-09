Узбекистан и Япония провели очередной раунд консультаций

ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан и Япония провели 7 июня в Ташкенте очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами. Для участия в нем в Узбекистан прибыла делегация МИД Японии во главе с заместителем генерального директора Бюро по делам Европы Такеши Хикихару.

В тот же день он был принят министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым. Стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-японского диалога в различных областях, отдельные аспекты международной политики. Констатирован поступательный характер двусторонних отношений в духе подписанного в 2002 году Совместного заявления о дружбе, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Особый импульс двусторонним отношениям, по мнению сторон, придал официальный визит Президента Ислама Каримова в Японию в феврале 2011 года. В обеих странах считают приоритетной задачей реализацию достигнутых по его итогам договоренностей.

Дипломаты акцентировали основное внимание на последовательное расширение конструктивного взаимодействия Узбекистана и Японии по широкому кругу вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, развитие договорно-правовой базы.

В двусторонних переговорах принял участие Посол Японии Фумихико Като, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Напомним, предыдущая узбекско-японская встреча на уровне внешнеполитических ведомств состоялась в ноябре 2012 года в Токио в рамках 4-го Совещания глав МИД диалога "Центральная Азия + Япония". В мае того же года межмидовские консультации двух стран были проведены в Ташкенте.

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