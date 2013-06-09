Узбекистан посетит первый замглавы МИД Великобритании

ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан с рабочим визитом посетит первый заместитель министра иностранных дел и по делам Содружества, государственный министр по делам религии и общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, баронесса Саида Варси. В Ташкент она прибудет 11 июня.

В рамках визита высокопоставленный британский дипломат проведет встречи и переговоры в Кабинете Министров, Сенате Олий Мажлиса, Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан.

Стороны обсудят актуальные вопросы узбекско-британских отношений в различных сферах, международную и региональную проблематику, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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