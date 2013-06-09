Определена самая образцовая советница махалли

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 7 июня в здании колледжа искусств города Самарканда состоялся областной этап традиционного смотра-конкурса под названием "Самый образцовый советник органа самоуправления граждан по религиозной и духовно-просветительской работе".

В областном этапе приняли участие 16 конкурсанток, которые победили в городских и районных этапах. В нынешнем году в данном конкурсе в общей сложности приняли участие свыше 1000 человек.

Все участницы представляли свою махаллю. Они состязались по трем направлениям, которые содержали в себе демонстрацию делопроизводства схода граждан, знание законодательных актов, регламентирующих деятельность органов самоуправления граждан, а также задание на решение ситуационной бытовой проблемы.

Между перерывов выступлений конкурсанток были организованы вокальные и танцевальные концерты.

По решению членов жюри победительницей областного этапа смотра-конкурса признана сотрудница махалли "Узбекистон" Окдарьинского района Самаркандской области М.Эшмурадова. Теперь она примет участие в республиканском этапе.

УЗИНФОРМ