Владыка Викентий завершил свой визит в Ферганскую долину

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. В минувшую субботу глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь) завершив в андижанском храме утреннюю службу, посвященную святому Иоанну Русскому, вернулся в столицу Узбекистана.

До этого владыка Викентий посетил храмы Иоанна Кронштадского в Кувасае, где вместе с отцом Алексеем (Биренбаумом) обсудил положение православных в городе. В пятницу утром владыка приехал в Кокандский храм Казанской иконы Божьей Матери. Здесь общаясь с почти сотней прихожан, владыка раскритиковал их за бездействие, за заботу лишь о земном благополучии.

- Где ваши дети? Думаете ли вы дать своим детям Бога? Если их нет в церкви, значит не думаете! – сказал митрополит на проповеди. – Батюшка (Владимир) уже слаб, он хочет, но не может служить, а почему вы не воспитали своих детей, чтобы они приходили в церковь?

В своей проповеди, православный лидер Узбекистана также напомнил о Тифлисской иконе Божьей матери, которую из-за скромного количества паломников собираются вернуть в Киев 25 июня. "Икона хочет помочь вам, исцелить вас от недугов, но этого не хотите вы!", - с сожалением констатировал владыка.

Владыка напомнил прихожанам, что в первую очередь они формируют приход, и именно от них зависит насколько он будет богатым, многочисленным и сильным перед трудностями и бедами, которые порой случаются с людьми.

После обеда митрополит прибыл в андижанский храм Всех Святых, где его встретили более 50 прихожан и отец Стефан (Бочаров). Несмотря на то, что именно в Андижане самые большие проблемы с численностью прихода, служба прошла в хорошем настроении. Здесь же владыка встретился с разобщенными представителями русской диаспоры – председателем местного русского культурного центра Алексеем Петровым, председателем до сих пор не зарегистрированной русской общины Андижана Анатолием Баранниковым и другими.

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