Президент Казахстана совершит официальный визит в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. 13-14 июня состоится официальный визит Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Узбекистан по приглашению главы узбекского государства Ислама Каримова. Об этом сообщает Служба центральных коммуникаций при Президенте РК.

Лидеры двух стран обсудят ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также текущее состояние и перспективы сотрудничества Узбекистана и Казахстана в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В Ташкенте запланировано подписание ряда узбекско-казахстанских документов, направленных на дальнейшее углубление всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Программа визита Н.Назарбаева предусматривает его участие в торжественной церемонии открытия нового здания Посольства РК в Республике Узбекистан и открытии памятника Абаю в Ташкенте.

Напомним, Президент Узбекистана Ислам Каримов посетил с официальным визитом Республику Казахстан 6-7 сентября 2012 года. По итогам визита было подписано совместное заявление лидеров двух государств, межправительственное соглашение о реадмиссии лиц, другие двусторонние документы.

УЗИНФОРМ