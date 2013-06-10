Сборная Узбекистана проведет важный матч против Южной Кореи

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. 11 июня в Сеуле состоится матч между национальными сборными Узбекистана и Южной Кореи в рамках 4-го отборочного раунда чемпионата мира 2014.

Делегация национальной сборной 9 июня прибыла в южнокорейскую столицу. Как сообщает пресс-служба ФФУ, рейс из Пекина в Сеул был отложен на день из-за неблагоприятных погодных условий.

По прибытии в Сеул сборная Узбекистана успела провести свою первую тренировку в Южной Корее.

На состоявшейся сегодня пресс-конференции главный тренер узбекской сборной Мирджалол Касымов назвал завтрашний матч "историческим". "Мы очень хотим выйти в финальную стадию чемпионата мира. Я верю в своих подопечных. Они сделают завтра все возможное и невозможное, чтобы завтра мы уехали отсюда с хорошим настроением", – отметил он.

Встреча между национальными сборными Южной Кореи и Узбекистана пройдет на сеульском стадионе "World Cup" и начнется в 16:00 по ташкентскому времени.

Хозяева поля – футболисты Южной Кореи будут выступать в своей традиционной игровой форме, состоящей из красной футболки и синих шорт. В свою очередь, игроки сборной Узбекистана проведут встречу в белой форме.

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