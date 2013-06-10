Подросткам рассказали о ранних браках

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. 8 июня в Навоийском колледже информатики и электронной промышленности по инициативе городского Комитета женщин и схода граждан "Турон" в рамках концепции "Образовательное учреждение – семья - махалля" прошло воспитательное мероприятие среди учащейся молодежи на тему "Понятия дружбы, любви и брачных взаимоотношений в подростковом периоде".

О роли молодежи в социально-экономическом и общественном развитии страны в своем вступительном слове рассказала советник махаллинского комитета "Турон" Г.Уматова. Главный специалист Навоийского городского Комитета женщин Г.Саъдиева в своем выступлении "Девушки на пороге самостоятельной жизни" затронула вопросы отрицательного влияния на здоровье и социальную жизнь молодежи ранних браков, рассказала о необходимости активного участия юношей и девушек в общественной жизни, учебы и получения специальности. Приглашенные на встречу врачи 4-й семейной поликлиники Н.Утаева и Ш. Жумаева выступили с докладами на темы "Физиологические и психологические изменения в подростковом периоде" и "Юность. Ранние браки и предотвращение нежелательной беременности".

В конце мероприятия учащиеся колледжа получили дополнительные консультации и ответы на интересующие их вопросы.

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