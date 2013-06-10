



В Хатырчи прошел конкурс советников махаллинских комитетов



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. 8 июня в Хатырчи прошел районный этап смотра-конкурса "Самый образцовый советник махаллинских комитетов по религиозной и духовно-просветительской работе". Конкурс, организованный районным Кенгашем благотворительного фонда "Махалла", ставил своей целью изучение и обобщение опыта работы лучшего советника по религиозной и духовно-просветительской работе. По итогам конкурса, звание "Самый образцовый советник по религиозной и духовно-просветительской работе" было присвоено советнику махаллинского комитета имени Мирзо Улугбек Нилуфар Муминовой, она же завоевала право участия в областном этапе смотра-конкурса. Второе место на конкурсе присвоено советнику махалли "Кориз Араб" Халима Мустафоева, на третьем месте Рамажон Отажонова - советник махалли "Тошкулок". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи