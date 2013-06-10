Лучшие пожарники – в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Первое общекомандное место на завершившемся в субботу на стадионе "Динамо" Намангана чемпионате Республики Узбекистан по пожарно-прикладному спорту завоевали местные пожарники.

Они одержали победу в одном из самых эффектных видов программы – эстафете 4 по 100 метров. Ее участникам предстояло преодолеть полосу препятствий, перелезать через высокую стену, пробежать по крыше дома, специальному бревну с пожарными рукавами, подключать на ходу тройник и т. п. Последнему участнику команды предстояло потушить искусственный пожар.

В итоге наманганцы опередили в этом сложном виде коллективы из Бухары и Карши на доли секунды. У сборной Наманганской области судьи зафиксировали результат 60,4 секунды, у бухарцев – 60,7 и 60,9 – у каршинцев.

В другом номере программы – тушении пожара в четырехэтажном доме с помощью штурмовой лестницы сильнейшими оказались парни из Кашкадарьи, второе место – у ферганцев, третье – у ребят из Ташкентской области. Команда Наманганской области заняла пятое место.

По итогам всех видов чемпионата коллектив наманганского УПБ набрал 11 баллов, второе – у Бухары и третье – у столичной области.

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