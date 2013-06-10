Гроссмейстеры долины соревнуются в Маргилане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Свыше 50 шахматистов Ферганской долины, среди которых три гроссмейстера Узбекистана и сильные юные шахматисты долины, собрал крупный шахматный турнир в Маргилане. Турнир, посвященный Международному дню защиты детей, стартовал 5 июня.

На это состязание получил специальное приглашение гроссмейстер из Намангана Вильдан Галямов и двое его учеников.

В старшей группе после 7 туров лидируют обладатели высшего шахматного звания. Со стопроцентным результатом впереди идет Вильдан Галямов. На втором и третьем местах идут гроссмейстеры из Ферганы и Маргилана Алишер Рустамов и Адхам Эминов.

В младшей группе "А" на первом месте идет ученик 11-й школы города Маргилана Хумоюн Миркомилов. А в группе "Б" лидирует другой ученик первого класса этой же школы Камронбек Икромов.

Заключительные туры обещают быть очень интересными, ведь турнир собрал самых лучших шахматистов Наманганской и Ферганской областей, которые ведут острую борьбу за призовые места.

Финиширует турнир 14 июня.

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