В Ташкенте пройдут узбекско-российские консультации

ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан и Россия проведут в Ташкенте двусторонние политические консультации. В этой связи 10 июня в узбекскую столицу прибывает заместитель министра – статс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Напомним, 10-12 сентября 2013 года в Москве проводились консультации Республики Узбекистан и Российской Федерации на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.

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