Семья – основа будущего общества

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. 10 июня в сельском сходе граждан "Гулистон" Багдадского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Роль женщины в формировании крепкой семьи", организованное по инициативе районного Комитета женщин.

Цель мероприятия заключалась в разъяснении роли женщин в укреплении семьи. В нем приняли участие представители культурно-просветительского центра, районного Комитета женщин, жители сельского схода граждан "Гулистон", активисты политических партий.

В ходе мероприятия докладчики разъяснил присутствующим роль женщин в развитии института семьи и сохранении благоприятной семейной атмосферы. Также была отмечена деятельность партий в пропаганде сохранения семейных отношений.

При обсуждении вопросов укрепления семьи участники мероприятия подчеркнули, что органы самоуправления граждан играют особую роль в развитии института семьи.

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