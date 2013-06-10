В Бухаре завершились республиканские студенческие соревнования "Универсиада-2013"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Наибольшее количество медалей Универсиады, которая проходила в Бухаре с 6 по 8 июня, увезла с собой команда города Ташкента. В ходе церемонии закрытия соревнований ей были вручены оригинал поздравления Президента Узбекистана и автомобиль "Дамас".

Подарки Президента страны – автомобили "Дамас" получили и завоевавшие второе и третье места команды Самаркандской и Андижанской областей соответственно. Специальных призов удостоились и спортсмены, показавшие высокие результаты.

Теперь 80 лучшим спортсменам предстоит выступить на Всемирной универсиаде, которая будет проходить с 6 по 17 июля текущего года в российском городе Казань. Сборная команда Узбекистана будет участвовать во всех 14 видах спорта.

В церемонии закрытия Универсиады в Бухаре принял участие премьер-министр страны Ш.Мирзиёев.

УЗИНФОРМ