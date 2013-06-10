В Ташкенте отметили праздник Сабантуй

ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. В столичном парке культуры и отдыха имени Бабура 9 июня состоялось мероприятие, посвященное празднованию татаро-башкирского национального праздника Сабантуй, который на протяжении многих лет традиционно отмечается в начале лета.

В нем приняли участие Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Р.Кабиров, председатель комитета общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Татарстана, генерал-майор А.Юлашев, представитель Татарстана в Узбекистане Р.Шакиров, председатель Республиканского интернационального культурного центра Узбекистана Н.Мухаммадиев.

Поздравляя собравшихся с праздником, Посол России подчеркнул, что этот праздник испокон веков способствовал дружескому общению людей разных национальностей, вселял надежды на будущее и дарил радость. Он напомнил, что в этом году Казань становится спортивной столицей России. 6-17 июля там пройдет 27-я Всемирная летняя Универсиада, в которой примет участие представительная делегация молодых узбекских спортсменов.

Программа мероприятия включала большой концерт, на котором выступили мастера искусств Татарстана, Башкортостана и Узбекистана. В их исполнении прозвучали традиционные и современные татарские и башкирские песни.

Гостям были также представлены народные танцы. На многочисленных площадках парка проводились спортивные состязания и народные игры, участники которых состязались в кураше, армрестлинге, беге в мешках, перетягивании каната и других соревнованиях.

Организаторами мероприятия выступили татарский и башкирский культурный центры города Ташкента, Представительство Республики Татарстан в Узбекистане, при поддержке Посольства России и Представительства Россотрудничества в Узбекистане.

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