Продажи узбекских автомобилей в РФ в январе-мае сократились на 26%

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса обнародовал статистику продаж импортных автомобилей в России за январь-май 2013 года.

Согласно этим данным, узбекско-американское СП "GM Uzbekistan" в отчетном периоде реализовало в России 23 680 единиц автомобилей, что на 26% меньше, чем за пять месяцев 2012 года (32 190). В мае продажи узбекских автомобилей сократились на 61% и составили 3 541 единицу (против 9 123 в мае 2012 года).

Последний месяц весны вновь оказался неудачным для обеих моделей "GM Uzbekistan", реализуемых на рынке РФ. Так, продажи автомобилей Nexia в мае сократились на рекордные 65%, а Matiz’ов – на 55%. Напомним, в апреле продажи этих моделей на российском рынке сократились на 53%.

Динамика продаж по моделям автомобилей выглядит следующим образом:

Модель Январь-Май 2013 г. (ед.) Январь-Май 2012 г. (ед.) Динамика Май 2013 г. Май 2012 г. Динамика Nexia 13 563 19 118 -29% 1 900 5 474 -65% Matiz 10 117 13 072 -23% 1 641 3 649 -55% Всего 23 680 32 190 -26% 3 541 9 123 -61%

По итогам января-мая 2013 года, "GM Uzbekistan" остается на 11-м месте по объемам продаж в России. Доля компании на российском рынке новых автомобилей снизилась до 2,17% (с 2,82% за январь-май 2012 года). В списке 25 самых продаваемых в РФ автомобилей Nexia спустилась на 20-ю позицию (с 18-го места в апреле), а Matiz – вновь не вошел в этот перечень.

В целом продажи новых легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке в мае 2013 года сократились на 12%. По словам Председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, "участники рынка обеспокоены данной ситуацией и предполагают низкий спрос до ожидаемого во второй половине года постепенного увеличения. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть, в том числе и от того, какие шаги правительство готово предпринять для стимулирования экономического роста в целом и личного потребления, в частности".

Комитет автопроизводителей скорректировал свой годовой прогноз по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в 2013 году – до 2,8 млн. единиц штук, что на 5% меньше по сравнению с показателями продаж в 2012 году.

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