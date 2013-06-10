Продажи узбекских автомобилей в РФ в январе-мае сократились на 26%10.06.2013 23:06
НОВОСТИ В МИРЕ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса обнародовал статистику продаж импортных автомобилей в России за январь-май 2013 года.
Согласно этим данным, узбекско-американское СП "GM Uzbekistan" в отчетном периоде реализовало в России 23 680 единиц автомобилей, что на 26% меньше, чем за пять месяцев 2012 года (32 190). В мае продажи узбекских автомобилей сократились на 61% и составили 3 541 единицу (против 9 123 в мае 2012 года).
Последний месяц весны вновь оказался неудачным для обеих моделей "GM Uzbekistan", реализуемых на рынке РФ. Так, продажи автомобилей Nexia в мае сократились на рекордные 65%, а Matiz’ов – на 55%. Напомним, в апреле продажи этих моделей на российском рынке сократились на 53%.
Динамика продаж по моделям автомобилей выглядит следующим образом:
|Модель
|Январь-Май 2013 г. (ед.)
|Январь-Май 2012 г. (ед.)
|Динамика
|Май 2013 г.
|Май 2012 г.
|Динамика
|Nexia
|13 563
|19 118
|-29%
|1 900
|5 474
|-65%
|Matiz
|10 117
|13 072
|-23%
|1 641
|3 649
|-55%
|Всего
|23 680
|32 190
|-26%
|3 541
|9 123
|-61%
По итогам января-мая 2013 года, "GM Uzbekistan" остается на 11-м месте по объемам продаж в России. Доля компании на российском рынке новых автомобилей снизилась до 2,17% (с 2,82% за январь-май 2012 года). В списке 25 самых продаваемых в РФ автомобилей Nexia спустилась на 20-ю позицию (с 18-го места в апреле), а Matiz – вновь не вошел в этот перечень.
В целом продажи новых легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке в мае 2013 года сократились на 12%. По словам Председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, "участники рынка обеспокоены данной ситуацией и предполагают низкий спрос до ожидаемого во второй половине года постепенного увеличения. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть, в том числе и от того, какие шаги правительство готово предпринять для стимулирования экономического роста в целом и личного потребления, в частности".
Комитет автопроизводителей скорректировал свой годовой прогноз по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в 2013 году – до 2,8 млн. единиц штук, что на 5% меньше по сравнению с показателями продаж в 2012 году.
Ассоциация Европейского Бизнеса – одна из крупнейших общественных организаций в Европе, целью которой является создание эффективной площадки коммуникаций и взаимодействия бизнес-сообщества. С 1995 года ассоциация представляет интересы европейских компаний и способствует их продвижению в России, прилагает усилия для поддержки делового и торгового климата в РФ, а также способствует российско-европейской интеграции.
УЗИНФОРМ