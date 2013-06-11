"Духовно-правовые основы укрепления молодых семей"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 10 июня в городе Коканде состоялась беседа за "круглым столом", целью которой выступила пропаганда сохранения благоприятных семейных отношений.

Мероприятие организовано по инициативе фонда "Махалля" и в нем приняли участие представители молодых семьей, проживающие в городе, представители духовно-просветительского центра, ОДМ "Камолот", Фонда "Махалля" и другие.

Докладчики разъяснили присутствующим цель проведения мероприятия, отметили необходимость сохранения и уважения семейных отношений. Подчеркнуто, что здоровая, крепкая семья является гарантом построения здорового, полноценного общества в стране.

В процессе беседы сотрудникам органов самоуправления граждан предложено регулярно проводить профилактические работы с молодыми семьями в целях укрепления семейных отношений.

В заключение мероприятия его участникам продемонстрирован документальный фильм под названием "Семья – очаг духовного воспитания", рассказывающий о ценностях узбекских семей.

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