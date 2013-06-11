Международный аэропорт "Бухара" стал "Лучшим аэропортом года"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. По итогам 2012 года Международный аэропорт "Бухара" получил Кубок смотра-конкурса "Лучший аэропорт года" по версии Международной ассоциации "Аэропорт" (Россия). Об этом корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" сообщили в администрации воздушной гавани.

Как было отмечено, Бухарский аэропорт расширяет сотрудничество с российскими авиакомпаниями. В результате в неделю отправляются и принимаются 4 международных рейса. Кроме того, самолеты НАК "Узбекистон хаво йуллари" осуществляют 5 маршрутов в крупные города России, что значительно сказывается на развитии туризма.

Отметим, что объем грузоперевозок по сравнению с предыдущем годом вырос на 61 процент и составил более 183 тонн, а полученная прибыль превысила 18 миллиардов 881 миллион сумов, что на 44 процента больше, чем в 2011.

Также отметим, что аэропорт "Бухара" становится победителем этого конкурса уже в четвертый раз и один раз получил приз в номинации "Стабильно развивающийся аэропорт".

УЗИНФОРМ