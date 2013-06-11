"Узбекистан наш общий дом"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. Под таким девизом в Самаркандской области в эти дни проходят культурно-просветительские мероприятия, нацеленные на обеспечение и дальнейшее укрепление межнациональной дружбы, толерантности, царящей в стране на протяжении 22 лет ее независимости.

В рамках данного мероприятия в Пайарикском районе 10 июня прошел культурный фестиваль, в котором приняли участие представители различных национальностей и национальных культурных центров.

В ходе торжества состоялась концертная программа, беседа за круглым столом, а также выставки национального творчества и прикладных искусств. Отмечено, что национальные культурные центры выступают мостом между народами и нациями в укреплении дружбы и взаимного согласия.

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