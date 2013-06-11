В Самарканде завершился областной этап смотра-конкурса "Молодой политик"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 10 июня завершился областной этап ежегодного смотра-конкурса "Молодой политик", организованный по инициативе молодежного крыла "Истикбол" Народно-демократической партии Узбекистана. В нем приняли участие и состязались члены партии в возрасте от 20 до 30 лет.

Следует отметить, что в нынешнем году в городских и районных этапах смотра-конкурса приняли участие свыше 600 представителей молодежи.

Участники конкурса продемонстрировали членам жюри свои знания, навыки, способности и мировоззрение в области политических партий, государственной политики и экономики страны.

В рамках конкурса также была организована "Ярмарка талантливых студентов". На ней были представлены образцы ручных изделий, золотошвейных предметов и ремесленной продукции, сделанных самими студентами.

В заключение конкурса победителем областного этапа признан преподаватель профессионального колледжа национального ремесленничества Булунгурского района Б.Абдуллаев. Он примет участие в республиканском этапе смотра-конкурса "Молодой политик – 2013".

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