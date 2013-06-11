На семинаре рассмотрели вопросы охраны труда на производстве

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. 10 июня в актовом зале профилактория ОАО "Кызылкумцемент" прошел региональный семинар на тему "Организация мероприятий по охране труда и технике-безопасности на производстве и установление над ними общественного контроля".

В работе семинара, организованного по инициативе Навоийского областного объединения профсоюзов, приняли участие около 100 специалистов по охране труда из 23 крупных предприятий региона.

На семинаре выступил ведущий специалист Кенгаша Федерации профессиональных союзов Узбекистана Юлдаш Ядгаров. Ознакомив присутствующих с целями и задачами семинара, он, в частности, подробнее остановился на такой актуальной для региона теме как "Влияние вредных выбросов производства на жизнь и здоровье людей".

Выступившие на мероприятии представители областной санитарно-эпидемиологической службы, комитета по охране природы, работники профсоюзных органов промышленных предприятий обратили внимание присутствующих на сегодняшнее состояние охраны труда на предприятиях, на пагубное влияние вредных выбросов производства на окружающую среду, на дальнейшее ужесточение общественного контроля по вопросам охраны труда. Было подчеркнуто, что данный вопрос и впредь будет решаться на основе социального партнерства работодателями и профсоюзными органами.

В заключение участники семинара ознакомились с проектами принимаемых законодательных актов, направленных на охрану труда и технику безопасности на производстве.

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