В Навои обсудили вопросы повышения эффективности правовых мероприятий

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. 10 июня по инициативе областного центра пропаганды духовности и просвещения, независимого института мониторинга формирования гражданского общества, управления по делам печати и информации, а также областного управления внутренних дел в Навои прошел семинар-тренинг на тему "Условия эффективности проводимых мероприятий".

На мероприятии шел обстоятельный разговор о дальнейшем повышении на территории области правовой грамотности населения, профилактике правонарушений и усилении борьбы с преступностью, обеспечении безопасности граждан, повышения эффективности воспитательных мероприятий, проводимых сотрудниками органов внутренних дел.

Также на семинаре были обсуждены вопросы обеспечения прав и свобод граждан в области информации, установленных законодательством свобод и ограничений.

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