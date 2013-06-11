Природа под защитой молодежи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. В Ферганском медицинском колледже 11 июня завершились дни экологии, которые были организованы по инициативе областного филиала Международного общественного фонда экологии и здоровья "Экосан". Данное мероприятие было посвящено Всемирному дню защиты окружающей среды.

В рамках дней экологии в колледже прошла выставка картин студенческой молодежи, которые отразили на холсте любовь к природе, силу воды и земли, а также взаимоотношения людей и окружающей среды. Также состоялась открытая беседа, посвященная обсуждению актуальных экологических проблем, связанных с засухой, загрязнением природы и распространением эпизоотий.

В процессе дней экологии колледж посетили руководители фонда "Шарк аёли", областного управления здравоохранения, управления среднего специального профессионального образования, Центра "Экология и здоровье" и другие.

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