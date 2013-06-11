Учителя иностранных языков повышают квалификацию

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. В Бухаре завершились курсы повышения квалификации преподавателей иностранных языков. В субботу сертификаты получили свыше двухсот учителей по английскому языку со всей области.

На курсах своим опытом поделились ведущие специалисты областного института переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Преподаватели узнали о новой методике обучения языку, развития устной разговорной речи на основе современных компьютерных технологий.

Напомним, что в апреле текущего года Кабинетом Министров Узбекистана было принято постановление о выплате надбавок к основной заработной плате учителям иностранных языков, которые начнут действовать с сентября этого года. Согласно документу, образовательные учреждения, расположенные в сельской местности, будут выплачивать своим работникам 30-процентную надбавку от базового должностного оклада. Остальные учреждения – 15.

Получить надбавку можно будет, пройдя не менее 144 часов курсов повышения квалификации, после чего необходимо будет пройти тестовые испытания госцентра тестирования и иметь при себе сертификат о повышении квалификации государственного образца.

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