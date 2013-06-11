Узбекистан и Россия обсудили ситуацию в Афганистане

ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. 10-11 июня Узбекистан с рабочим визитом посетил заместитель министра – статс-секретаря Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин. 11 июня его принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

На встрече, в которой принял участие Посол РФ Владимир Тюрденев, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе в рамках многосторонних организаций, обсуждена международная проблематика. Основное внимание было уделено ходу практической реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Узбекистана Ислама Каримова в Россию 14-15 апреля 2013 года.

Было подчеркнуто, что долгосрочным интересам сторон отвечает дальнейшее развитие многопланового и взаимовыгодного диалога в соответствии с Декларацией об углублении стратегического партнерства, подписанной главами Узбекистана и России в июне 2012 года в городе Ташкенте.

В тот же день в Ташкенте состоялся очередной раунд узбекско-российских межмидовских консультаций, на котором рассмотрены ключевые аспекты региональной повестки дня, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Российское внешнеполитическое ведомство уточняет, что в столице Узбекистана состоялась первая встреча российско-узбекской межведомственной рабочей группы по проблематике региональной безопасности в Центральной Азии. Главное внимание на ней было уделено развитию ситуации в Афганистане и вокруг него.

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