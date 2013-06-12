Сельские подростки стали больше интересоваться спортом

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. Число занимающихся спортом на постоянной основе детей и подростков в сельской местности Бухарской области достигло 119 тысяч человек. Такие данные приводит директор областного филиала Фонда развития детского спорта Узбекистана У.Нажмиддинов.

По его словам, в минувшем году в области было проведено 718 спортивных состязаний, фестивали, товарищеские встречи и учебно-тренировочные сборы. В них приняли участие свыше 134 тысяч юношей и девушек.

В целях популяризации среди молодежи спорта и здорового образа жизни в текущем году в регионе планируется строительство спортивных залов для 3 детских школ музыки и искусства, 4 общеобразовательных школ и спортивной школы-интерната олимпийского резерва в Алатском районе. Возвести крытый плавательный бассейн планируется и в областном центре.

Отметим, что по официальным данным в области разными видами спорта на постоянной основе занимаются более 137 тысяч подростков, около 53 тысяч из которых – девочки.

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