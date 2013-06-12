



Узбекистан и Казахстан заключат Договор о стратегическом партнерстве



ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. Министерство иностранных дел Узбекистана анонсировало официальный визит Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в город Ташкент, который состоится 13 июня по приглашению Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. На встрече на высшем уровне главы государств обсудят вопросы углубления узбекско-казахстанского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. По итогам переговоров в Ташкенте планируется подписать Договор о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Казахстаном, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства. Стороны подпишут и другие документы, направленные на дальнейшее развитие взаимовыгодных и многоплановых отношений между двумя странами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи