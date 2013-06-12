Узбекистан посетила делегация UNDESA

ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 6-11 июня в Узбекистане с рабочим визитом пребывала миссия Департамента ООН по социально-экономическим вопросам (UNDESA). В состав делегации вошли старший советник подразделения по разработке макроэкономической политики и анализу Р.Хамид и межрегиональный советник В.Попов.

Цель миссии – выявление областей, в которых UNDESA может обеспечить поддержку в укреплении потенциала правительства Узбекистана в сфере анализа и разработки политики, основанной на потребностях и приоритетах развития страны, а также ознакомление с деятельностью Госкомстата Республики по сбору и формированию статистической отчетности.

10 июня эксперты UNDESA были приняты в Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике, где получили исчерпывающие ответы и объяснения по всем поставленным и обсужденным вопросам. Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке, отмечает пресс-служба Госкомстата.

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